Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бъдете много внимателни при закупуването на имоти в Гърция
Автор: Ася Александрова 12:33Коментари (0)87
©
По-голямата част от българите, които купуват имоти в Гърция, го правят за лично ползване. По-малка част купуват за инвестиция – с цел отдаване под наем или вложение в имот. Това каза имотният експерт, предприемач и собственик на LUXIMMO Никола Стоянов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Компанията предлага имоти в Гърция от почти 20 години, когато българите започват да проявяват интерес към покупка на имоти в южната ни съседка. През последните години търсенето от страна на българите се засилва особено много, отбеляза Стоянов.

Предпочитани места за покупка на имот са Северна Гърция, особено районът на Халкидики, а през последните години и северното крайбрежие и дори по-южните част на страната. Като причини за това той посочи близостта на Гърция, почти изравнените вече цени в двете страни, както и по-добрите условия за почивка на гръцкото море.

Гръцкият имотен пазар е интересен не само за българите, но и за останалите балкански страни, отбеляза имотният експерт. Сърби, румънци, македонци, албанци и руснаци също купуват имоти в Гърция, а това вдига цените им и води до недоволство у част от гръцкото население.

"Гърците още не са видели предимствата на това, че хората, които купуват имоти там, увеличават местната икономика. Гърция е държава, която до голяма степен разчита на туризъм, ресторантьорство, хотелиерство. Цялата държава живее от това“, посочи Стоянов.

Цените в Халкидики – по-луксозната част на северното крайбрежие, са по-високи. Това се дължи и на липсата на строителство. В района около Кавала цените са изравнени с цените по Българското Черноморие.

"Цените в Халкидики са около 3000 евро, а имотите, които се предлагат, са основно къщи. Около Кавала има и по 2400-2500 евро на квадратен метър, а пазарът  предлага и къщи, и апартаменти. Има и много нови строежи“, обясни експертът.

Той препоръча българите да използват местен консултант, брокер на имоти или адвокат, който да провери изрядността на документацията на купувания имот. Законодателството в Гърция, касаещо строителството и продажбата на имоти, е много различно от българското, поясни имотният експерт. Очакват се и промени в него.

"Много български предприемачи, които стартираха строителство на собствени комплекси и сгради основно в Северна Гърция, се сблъскват с разлики и някои придобиват горчив опит. Работи се с инженер, който е свързващото звено между архитект и други проектанти, община и строителен надзор. Този човек може да ти реши проблемите с проектната част, но да намериш строителна фирма, която да ти построи проекта, е по-трудно, по-различно и строителството като цяло е по-скъпо. За да ползваш българска фирма в Гърция, тя трябва да бъде легализирана и сертифицирана по техните закони. Не можеш просто да вземеш строители от България“, обясни Никола Стоянов.  

Поради тези причини в редица случаи по-изгодно е закупуването на стар имот, който е морално и технологично остарял, и реновирането му, отколкото построяването на такъв от нулата. "Обръщайте внимание дали имотът е строен преди 2011 г. Ако случаят е такъв, възможно е с определена процедура и със заплащане на глоби да легализираш дори строеж, който е надвишил параметрите на строителството. За имотите, строени след 2011 г., това е почти невъзможно“, допълни имотният експерт.

Очакванията му са цените в Гърция да продължат да се повишават, а предлагането да намалее.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:28 / 02.10.2025
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети зар...
10:13 / 02.10.2025
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:24 / 01.10.2025
Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо...
16:47 / 01.10.2025
Медии съдят Meta, искат 550 млн. евро за нанесени вреди
17:24 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково!
Договорът с турската компания "Боташ"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: