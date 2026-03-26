thestival.gr, Центърът за спешни действия е получил сигнал за кражба на автомобил от фирма. Двамата мъже са се придвижвали с откраднатия автомобил и са откраднали гориво от бензиностанция.
Откраднатият автомобил е бил засечен от полицейските сили и когато те са се опитали да го спрат, шофьорът на откраднатия автомобил е натиснал педала на газта, опитвайки се да избяга.
Последвала е преследване и според същия източник, в района на Неа Магнисия шофьорът на откраднатия автомобил е загубил контрол и се е блъснал в стълб.
Полицаите са задържали 23-годишния мъж, докато вторият, който е бил в колата, е успял да избяга и се издирва от властите.
Българин е арестуван в Солун след зрелищна гонка с открадната кола
Още от категорията
Объркване и спекулации за ядрен удар: Загадъчни видеоклипове в социалните медии на Белия дом предизвикаха паника
11:22
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет условия за прекратяването на войната
25.03
За първи път от началото на "Епичен гняв" и "Лъвски рев": Израел нанасе удари по ирански кораби в Каспийско море
19.03
Екстрасенсът, станал хит в социалните мрежи, прогнозира нов опит за убийство срещу Доналд Тръмп
18.03
Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармир...
19:35 / 25.03.2026
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет у...
18:57 / 25.03.2026
Важно за българите, които работят или получават пенсия в Испания
17:24 / 25.03.2026
Владимир Чуков: Вярно е това, което каза Тръмп
09:28 / 25.03.2026
