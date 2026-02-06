Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
©
Първоначално у него са били открити 9 пакета с общо 743 грама хероин. При проверка на автомобила му са били намерени още 26 опаковки с 5,5 килограма от наркотика, скрити в специално отделение на пода на пътническата седалка.
Полицейското разследване установи, че арестуваният е член на група, внасяща наркотици в страната, казва полицията.
Според властите, 35-годишният мъж е влязъл в страната през граничния преход Кулата-Промахон и е прекарал нощта в Солун, където е бил арестуван от гръцката полиция.
Конфискувани са както колата му, така и един мобилен телефон и 400 евро, които са открити у него.
Още от категорията
/
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.