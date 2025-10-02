Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тунберг
Автор: Николина Александрова 10:28Коментари (0)19
©
виж галерията
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията Сумуд, която се насочваше към Ивицата Газа. Това е Васил Николаев Димитров, показва списък на задържаните, който флотилията Global Sumud публикува в Instagram.

Израелските военноморски сили блокираха флотилията, която се насочваше към Ивицата Газа с хуманитарна мисия. На борда на един от корабите се намира известната шведска екоактивистка Грета Тунберг.

Най-малко два кораба — Alma и Cyrus — са прехванати. Екипажът заявява, че на борда им са се качили израелски военни, а самите моряци са били задържани. Флотилията определи действията на Израел като "незаконни".



Още по темата: общо новини по темата: 365
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
23.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/61 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:24 / 01.10.2025
Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо...
16:47 / 01.10.2025
Медии съдят Meta, искат 550 млн. евро за нанесени вреди
17:24 / 01.10.2025
Медведев за ядрените подводници на Тръмп: Трудно е да се намери ч...
12:35 / 01.10.2025
Ужас в Мюнхен
10:24 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Зелен преход
Аварии на Топлофикация София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: