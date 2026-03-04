Видяхме два дрона, които прелетяха точно над хотела ни и ги взривиха с ракети. Във фоайето на хотела имаше плачещи майки и деца след тази ситуация. Нещата са доста сериозни. Така започва разказа си пред "Телеграф“ Радостин Господинов, който се намира в град Салала в Оман. Той и приятелите му отиват на екскурзия за седмица. Пристигат на 22 февруари. Всичко върви по план до вторник.По това време са на плажа до хотела си. "Не очаквах, че толкова ниско лети дронът. Единият беше с триъгълна форма и съвсем ясно се виждаше. После се чуха тътени и го свалиха. Единият падна някъде малко преди доковете на пристанището близо до "Хилтън“. Хората се изплашиха много и се разбягаха. Събраха се във фоайето на хотела. Видях много притеснени и някои разплакани майки предимно от Полша и Русия. Втория дрон го обстрелваха от един военен кораб от пристанището, който постоянно си стои там, дори и в момента го виждам“, продължава разказа си Радостин.До страшния вторник хотелът на българите е пълен с гости. След дроновете обаче рязко се изпразва, всеки се спасява както може. В този хотел има група от 20 българи, но в други в Салала са още 50 души. Очаква се днес Радостин и приятелите му да излетят за София в 11:00 местно време."Първите дни се опитвахме да гледаме на ситуацията с разбиране. Дори с чувство за хумор. Днес вече е ясно, че "Операция Тюркоаз“ вече се превръща в "Операция Оцеляване“. Не сме паникьори. Не сме и хора, които губят самообладание при първия проблем. Напротив, ние сме разумни хора, които могат да оценят реалността. В Близкия изток има война. Въздушните коридори се затварят, полети се отменят, цели маршрути се преначертават за часове. Знаем всичко това. Знаем и нещо друго - ние не сме в центъра на конфликта. Имаме покрив над главите си (към този момент). Имаме храна. Всички сме живи и здрави. Но вече четвърти ден около сто български граждани са блокирани в Мале, столицата на Малдивите. И просто чакат. Чакат полет. Чакат решение. Чакат държавата си“, написа в профила си във Фейсбук Теменуга Кръстева.Тя описва ситуацията по този начин: "Преди два дни проведох телефонен разговор със заместник-министър Шаламанов. Целта беше проста - да го информирам каква е реалната ситуация на място. Около 100 български граждани са блокирани в Мале и търсят съдействие. Първият отговор, който получих, беше: Българската държава няма задължение да ни прибира, защото сме пълнолетни граждани, които са отишли на почивка. След това ми беше обяснено, че държавата може да предложи консулска защита. На практика това означаваше един имейл от консулството ни в Делхи, който ни съветва да се свържем с авиокомпанията и да търсим алтернативни полети. С други думи, да правим това, което вече правим сами“.