Facebook - Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.
Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.
''Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.
Нашият скъп български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.
Чест, слава и благодарност на нашия брат'', гласи текстът на публикацията.
В публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна Тодор Николаев Кузмов се води за ''изчезнало лице'' и се издирва от 8-ми декември 2025 г.
Българин загина на бойното поле в Украйна
