Българин загина в катастрофа в Унгария

© 23-годишен младеж от старозагорското село Енина загина при тежко пътнотранспортно произшествие в Унгария. Трагичният инцидент е станал на 23 септември, съобщиха негови близки в социалните мрежи.



"С огромна скръб съобщаваме, че загубихме в тежка катастрофа на територията на Унгария нашият най-скъп на сърцето син, внук, племенник, братовчед, ваш приятел, съученик, един от нас, непрежалимият ни Огнян Каделков. Жизнерадостен и винаги усмихнат млад човек, готов да помогне всекиму с обич“, пише в публикация на Ивета Трифонова в групи на селото.



Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около катастрофата.