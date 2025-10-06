ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българин загина в катастрофа в Унгария
"С огромна скръб съобщаваме, че загубихме в тежка катастрофа на територията на Унгария нашият най-скъп на сърцето син, внук, племенник, братовчед, ваш приятел, съученик, един от нас, непрежалимият ни Огнян Каделков. Жизнерадостен и винаги усмихнат млад човек, готов да помогне всекиму с обич“, пише в публикация на Ивета Трифонова в групи на селото.
Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около катастрофата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:23 / 06.10.2025
Биткойн надхвърли 125 000 долара
13:36 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:50 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:49 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:54 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
13:53 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета