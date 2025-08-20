Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
Автор: ИА Фокус 10:36Коментари (0)66
©
Български инвеститори вече изкупуват имоти южно от границата в Гърция в такъв мащаб, че предизвикват напрежение сред местните. 

"Говорим за не повече от 1800 български инвеститори – физически лица или фирми“, обясни бизнесменът проф. Йоаким Каламари. "До момента в гръцката икономика са вложени над половин милиард евро. Това са около 12 хиляди имота“, добави той.

"Не изкупуваме цяла Гърция, но…“

Въпреки че числата не изглеждат толкова мащабни, ефектът върху пазара е осезаем. "Мнозина твърдят, че българите сме вдигнали цените до 5–6 хиляди евро на квадрат, особено на Халкидики. Причината е, че част от инвеститорите не просто купуват, но и отдават имотите си под наем – често извън официалните платформи като Airbnb или Booking“, уточни предприемачът.

По думите му това създава нелоялна конкуренция. "Правят се Facebook групи, разчита се на препоръки сред българи. Така не само се изкривява пазарът, но и приходите често не се декларират. Това е дъмпинг за гръцките собственици и проблем за държавата.“

Акцент в разговора бе неспазването на градоустройствените норми. "Ако на парцел от 4 декара в Гърция се позволява строеж от 120 квадрата, често се изгражда двойно или тройно повече. Това вече е пряко нарушение. Дълго време властите проявяваха толерантност, но сега се дава ясен сигнал – спазвайте закона“, предупреди Каламарис пред NOVA. 

На въпрос какво очаква да се случи с българските инвеститори, Каламарис бе категоричен: "Ще има санкции. Ако досега имаше повече търпимост, занапред се очакват проверки и глоби. Румънците също навлизат активно след Шенген, а Гърция иска да подреди пазара си“, посочи той.



Още по темата: общо новини по темата: 648
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/108 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастро...
16:47 / 19.08.2025
ТАСС: Тръмп обяви, че връщането на Крим в Украйна е невъзможно
15:38 / 19.08.2025
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разгово...
13:53 / 19.08.2025
Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да...
11:01 / 19.08.2025
Ако мислите, че е наемите у нас са високи, вижте тези в Румъния
10:36 / 19.08.2025
Ще кажем ли сбогом на турския All Inclusive?
09:51 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Български национален отбор по футбол
Футбол - други
Туризъм
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: