Българите налитат на имоти в Халкидики
Инвестиционен консултант по недвижими имоти в по-широкия регион на Северна Гърция казва, че има сделки с български купувачи, които най-често са с цена до 200 хил. евро. Но недвижимите имоти в Халкидики са поскъпнали значително и има сделки за 5000-6000 евро на кв. метър. За къщи на крайбрежието цените са дори по-високи.
Много българи отдават под наем ваканционните си жилища в Гърция на свои сънародници, вероятно чрез обяви в чуждестранни уебсайтове. Много използват популярни платформи за краткосрочно отдаване на жилища под наем на туристи. В България има много хора с високи доходи, които решават да вложат парите си в Гърция. Така винаги имат собствен дом, в който могат да отидат през почивните дни. Същевременно могат да го дават под наем, а стойността на жилището нараства през годините, пише "Труд".
