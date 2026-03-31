При мащабна акция в България, Испания и Гърция са задържани важни фигури на престъпната мрежа "оръжия срещу канабис“, съобщи Европол.Мрежата се подозира, че транспортира огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, разменя ги за канабис и подхранва организираната престъпност в множество държави членки. Основният заподозрян, турски гражданин с гръцко разрешително за пребиваване, се смята, че е координирал снабдяването и транспортирането на огнестрелни оръжия в Испания, като същевременно е наблюдавал покупката и по-нататъшното разпространение на наркотици в страни като Гърция и България.Разследването започва през март 2025 г., когато испанският Mossos d'Esquadra открива незаконното внасяне на огнестрелни оръжия от Турция.Разследващите разкриват структурирана верига на доставки: огнестрелни оръжия са били доставяни от Западните Балкани и Турция, скрити в превозни средства и камиони, оборудвани със скрити отделения, и транспортирани в ЕС. Веднъж попаднали в Европа, те били разпространявани в престъпни мрежи и използвани като инструмент за преговори при сделки с наркотици.Мрежата предлагаше т.нар. "Франкенщайн" оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, комбиниращи оригинални компоненти с ръчно изработени метални компоненти. Тези евтини, но напълно функционални оръжия са особено трудни за проследяване и улесняват незаконното разпространение в цяла Европа.Паралелно с това мрежата беше се ангажира с мащабен трафик на канабис. Разследващите установиха, че групата е изградила инфраструктура за доставка на значителни количества марихуана в Каталуния и нейния износ по суша и морски маршрути през Европа до Турция и Гърция, където стойността ѝ значително се е увеличила.Смята се, че мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана на месец. По време на разследването бяха иззети около 550 килограма марихуана, заедно с огнестрелни оръжия и боеприпаси.В Испания са арестувани 18 души. България арестува лидера на организацията в София, заедно с още двама заподозрени. А Гърция подкрепи разследването чрез участието си в оперативните дейности.Изземванията по време на разследването включваха седем полуавтоматични пистолета и едно оръжие за война, заглушители и шумозаглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш, с приблизителна нелегална пазарна стойност от 4,4 милиона евро.