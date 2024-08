България сред целите за ядрен удар от Русия

© Секретни руски документи разкриват, че Кремъл е имал подробен списък с важни цели в Европа, които да бъдат поразени с ядрени ракети от руския флот. Това разкрива Financial Times.



Секретните документи са изготвени между 2008 и 2014 г. От тях много ясно проличава руската концепция за изпреварващ ядрен удар срещу врага.



Впечатляващ факт е, че освен цели в Германия, Великобритания и Франция, специално внимание е обърнато на България, заедно с Румъния и Турция. На публикувана от изданието карти ясно се вижда от дясната, че, България е специална мишена за ядрени удари на Русия.



Русия е обучила своя флот да атакува обекти дълбоко в Европа с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, в случай на потенциален конфликт с НАТО.



Картите на целите, разположени чак до западния бряг на Франция и Бароу-ин-Фърнес във Великобритания, са описани в презентация за офицери, която предхожда пълномащабното нахлуване в Украйна.



Financial Times преди това е съобщавал от същия набор от 29 секретни руски военни документи, че Москва е репетирала използването на тактически ядрени оръжия в ранните етапи на конфликт с голяма световна сила.Последните разкрития показват как Русия е предвиждала конфликт със Запада, достигащ далеч отвъд непосредствената ѝ граница с НАТО, с планиране на поредица от мащабни удари в Западна Европа. Документите са показани на Financial Times от западни източници.



Руските офицери подчертават предимствата на използването на ядрени удари на ранен етап.



Презентацията също така показва, че Русия е запазила способността да носи ядрени оръжия на повърхностни кораби, способност, която експертите смятат, че поражда значителни допълнителни рискове от ескалация или инциденти.



Документът отбелязва "високата маневреност“ на флота, която му позволява да извършва "внезапни и превантивни удари“ и "масивни ракетни удари... от различни посоки“. Добавя се, че ядрените оръжия "по правило“ са предназначени за използване "в комбинация с други средства за унищожение“, за да се постигнат целите на Русия.



Анализаторите, които са запознати с документите, смятат, че те са в съответствие с оценката на НАТО за заплахата от далекобойни ракетни удари от руския флот и скоростта, с която Русия вероятно би прибегнала до използване на ядрено оръжие.



Картите, които са създадени за презентационни цели, а не за оперативна употреба, илюстрират пример от 32 цели на НАТО в Европа за руските военноморски флоти.



Уилям Алберке, бивш служител на НАТО, който сега работи в Центъра "Стимсън", каза, че показаните примери представляват малка част от "стотици, ако не и хиляди цели, картографирани из цяла Европа, включително военни и критични инфраструктурни обекти".



Способността на Русия да нанася удари из цяла Европа означава, че обекти по целия континент биха били изложени на риск веднага след като нейната армия влезе в конфликт с натовските сили в фронтови държави като Балтийските страни и Полша, според анализатори и бивши служители.



Изтеклите секретни документи показват недвусмислено руската "любов“ към нас. Подлите им намерения да бъдем мишена на ядрен удар са от преди анексирането на Крим. Много след това Русия ни включи в списъка на неприятелските държави, а във военната си доктрина ни обяви като враг, след като сме част от НАТО.



Тази скрита стратегия на Кремъл към България обяснява агресивната хибридна война, която се води срещу нашата страна, както и стотиците вече доказателства, че ни третират като вражеската страна, независимо от сервилното и унизително поведение на родните русофили и путинисти.