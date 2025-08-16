Новини
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
Автор: Лора Димитрова 18:59
©
45-годишна българка, живееща в община Апокоронас, Гърция е настанена на лечение в болница "Агиос Георгиос“ в Ханя с множество удари по тялото, нанесени със стол, както и с 10 прободни рани. Извършителят е нейният 56-годишен партньор, който е арестуван, съобщи Νέα Κρήτη.

Според полицията 56-годишният мъж също е от България и е рецидивист за друг инцидент на домашно насилие. Жената е отказала да бъде настанена на безопасно място, както ѝ е било предложено. Въпреки това на този етап тя ще остане в болницата за лечение поради тежестта на нараняванията й.

Според известните до момента данни, двойката е имала разгорещен спор през нощта. 56-годишният мъж я е удрял по тялото със стол, а в опит да избяга, тя е излязла от къщата и се е опитала да се скрие в кола. Предполагаемият извършител обаче я е настигнал, влязъл е в колата от страната на пътника и я е ударил с остър предмет (нож), причинявайки ѝ множество наранявания.

Полицията е била уведомена и мъжът, за когото преди това е било подадено сигнал за домашно насилие, е бил арестуван. Жената е била откарана в болница.



