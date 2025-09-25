ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българка загина в Гърция
Жената, която е от България, е била пътник в лекия автомобил, управляван от сина й, когато по неизвестни до момента причини той е загубил контрол над колата малко преди да стигне до пункта за пътни такси в Арданио.
Колата излиза от пътя и се преобръща, в резултат на което 62-годишната жена умира, а синът й е ранен. Той е бил транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му не е в опасност.
Причините за инцидента се разследват от Отдела на пътната полиция в Александруполис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 457
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част нас...
11:23 / 25.09.2025
Земетресение от 7.2 по Рихтер разтърси Венецуела и Колумбия
08:38 / 25.09.2025
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цена...
17:11 / 24.09.2025
Мъжът, обвинен в опит за убийство на Тръмп, се опита да се самоуб...
13:46 / 24.09.2025
EMA опроверга Тръмп: Няма научни доказателства приемът на парацет...
12:45 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото...
13:16 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета