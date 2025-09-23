ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
Брокерски фирми съобщават за засилен интерес към всякакъв тип имоти – от терени за каравани до луксозни триетажни вили. Новото строителство в района се изкупува още в начален етап, като основните купувачи отново са българи.
До преди няколко години цената на квадратен метър в Кавала е била около 900 евро, но днес сделки под 2000 евро практически няма. Въпреки това търсенето остава високо. Част от собствениците използват имотите си за лятна почивка, други ги отдават под наем, а по-възрастните българи избират да се установят постоянно в региона заради по-меките климатични условия.
Местният бизнес също усеща положителния ефект от българското присъствие. Собственици на заведения споделят, че са благодарни на туристите и новите жители от България. В резултат почти всички ресторанти и кафенета в областта вече предлагат меню и на български език.
Така Северна Гърция постепенно се превръща не само в предпочитана туристическа дестинация, но и в място за инвестиции и втори дом за много българи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Колапс след кибератака: Фабриките на Jaguar Land Rover няма да ра...
10:23 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:48 / 23.09.2025
Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера н...
10:01 / 23.09.2025
Тръмп: Приемът на парацетамол е вреден
09:18 / 23.09.2025
Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палест...
09:08 / 23.09.2025
Норвегия затвори въздушното пространство над летището в Осло зара...
08:55 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета