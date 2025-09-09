Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощи в Германия
Автор: Екип Burgas24.bg 10:00Коментари (1)132
©
Социална измама в големи мащаби: престъпни банди примамват хора от Източна Европа с фалшиви обещания за работа в Германия. Подадените заявления за социална помощ Bürgergeld текат към тъмни канали. Bürgergeld е основната социална помощ в Германия за хора с ниски или никакви доходи.

Престъпниците живеят в лукс, обогатяват се за сметка на обществото и безмилостно използват търсещи работа хора, предимно от България и Румъния.

Схемата работи така: измамниците довеждат хора от Източна Европа в Германия, дават им фалшиви трудови договори с особено ниски заплати. След това засегнатите подават заявление за посочената социална помощ, за да се "допълни“ уж заплатата. Но тези пари те са принудени да предават в голямата си част обратно на бандите, пише немското издание ARD.

Възможно е това благодарение на евтино жилище, най-вече в градове с много нискокачествеми имоти. Хазяи и работодатели често са едни и същи или тясно свързани. Тъй като такива условия няма навсякъде, схемата не се наблюдава в цялата страна, съобщават от Федералното министерство на труда. Особено засегнати са градове в Рурската област, като Дуисбург или Гелзенкирхен. Там редовно се провеждат акции и арести.

"Мисля, че тук съвпадат много фактори“, казва кметът на Дуисбург, Зьорен Линк (SPD). "От една страна вече има съществуващи общности, така че пристигането е сравнително лесно. Има много евтино жилище в сравнение с други градове. Може да има и други причини, но според мен това са основните, които ми се изтъкват отново и отново.“

По данни на бюрата по труда има най-различни форми на измама: работодатели, които изобщо не съществуват, фалшив брой работни часове, работа на черно. Това е възможно и заради свободното движение на работници в ЕС, което от 2014 г. важи и за България и Румъния. Който работи и живее в държава-членка на ЕС, има право да получава социални помощи там.

Нови данни на федералното правителство показват ръст: през миналата година са регистрирани 421 подозрителни случая на организирана злоупотреба със социални помощи – година по-рано те са били 229. До май тази година вече има 225 случая.

"Тези данни обаче не отразяват реалната ситуация, защото, от една страна, не всички случаи и сигнали се регистрират, а от друга – по естеството на нещата трябва да се изхожда от висока степен на скрита престъпност“, казва говорител на Федералното министерство на труда.

В Гелзенкирхен картината е подобна на тази в Дуисбург. Хората се настаняват в рушащи се жилища, подават заявление за Bürgergeld и после трябва да предават парите. Градът се бори с това чрез полицейски акции.

"Свободното движение на работници означава: някой идва тук, първо работи, и ако по нещастно стечение на обстоятелствата изгуби работата си, тогава, разбира се, трябва да получи социални помощи. Но да дойдеш директно тук, почти да не работиш и да имаш на разположение хиляди евро за семейството – това води до социалнополитическа дискусия, която не е в полза на никого“, казва кметицата на Гелзенкирхен Карин Велге (SPD).

Повече от половината бюджет на Гелзенкирхен отива за социални помощи. Измамите тежат там двойно. Социалният министър от SPD, Бärbel Bas, говори за "мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити.

Според Федералното министерство на труда бюрата по труда вече прилагат многобройни мерки за разкриване и предотвратяване на организирани измами: проверка на документите за несъответствия, проверки на самоличността, използване на външни инспектори, както и анализ на сигнали от трети лица и анонимни доноси.

Новото федерално правителство си е поставило за цел да подобри обмена на данни между институциите. Но за това първо трябва министерствата да се разберат помежду си.

Така например Министерството на вътрешните работи е отговорно за дигитализацията на миграционната администрация, за да се подобри обменът на данни между службите за чужденци и социалните служби. Министерството на финансите отговаря за модернизирането на дигитализацията в борбата срещу работата на черно.

"Законопроектът за това трябва да бъде приет от кабинета още тази есен. Конкретната му форма обаче предстои“, заяви говорителката.

Кметът на Дуисбург Линк очаква бързо подобрение в борбата срещу социалните измамници: "Очаквам също така, в интерес на честните данъкоплатци, че тук ще се гледа внимателно и ще се действа.“ Държавата най-накрая трябва да "покаже зъби“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Държавата(Германия)търси под вола теле.Ние се чудим,но те хоп и го намират.После вече си имат причини да спират средства,които да усвоят ЦЕЛЕНАСОЧЕНО.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разлюля Атина
08:50 / 09.09.2025
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
17:13 / 08.09.2025
Турция блокира достъпа до популярни онлайн платформи
17:11 / 08.09.2025
Засякоха силно земетресение в Гърция
17:11 / 08.09.2025
Терористична атака в Йерусалим
12:11 / 08.09.2025
Почина голяма рок легенда
09:55 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Грипна епидемия обхвана страната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: