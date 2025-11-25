"Фабриката за бебета" е създадена от организирана престъпна група в център за медицински асистирана репродукция в Ханя, която печели милиони от търговията с яйцеклетки и незаконни ин витро процедури. Гръцката полиция разбива мрежата за търговия на деца, като се оказва, че бедни жени от България, Румъния, Молдова и Украйна са били използвани за сурогатни майки.С фалшивите ин витро процедури са измамени 298 жени, като цената за всяка ин витро процедура варира от 10 000 до 45 000 евро, а общата сума, която една двойка е платила за бебе чрез сурогатна майка, е възлизала на около 120 000-150 000 евро, носейки на мрежата печалби, оценявани на 1,5 до 8,5 млн. евро.Според, както се разкрива в многостраничното решение, това е едно от най-мрачните дела, с които се е занимавала съдебната система, с жертви хиляди двойки и уязвими жени, които "ловят“ специално обучени посредници за... извличане на яйцеклетки или за да станат сурогатни майки.Организацията е функционирала с ясна йерархична структура, многостепенни роли и най-малко двадесет членове. В сърцевината й, според решението, се намираха гинеколози, ембриолози, административни служители, посредници и помощен персонал, които работят под ръководството на лица от клиниката. Тяхната роля се простира от намирането на яйцеклетки и донори до "управлението“ на сурогатни майки и гарантирането, че незаконната процедура ще изглежда напълно законна.Зад суровите юридически формулировки на решението се крие и друга, също толкова сурова реалност. Това са парите, които десетки жени са платили, вярвайки, че купуват сериозна медицинска услуга, а всъщност са плащали за "цикли“ на екстракорпорално оплождане и "криоконсервирани“ ембриони, които според правосъдието в много случаи никога не са съществували.От официалните данни става ясно, че само за "фалшивите“ ин витро процедури 152 пациентки са платили общо 554 103 евро за клинични услуги и още 184 661 евро за лекарства и изследвания. Обща щета: 738 764 евро само за подгрупата от случаи, които се разглеждат подробно в решението и се отнасят до ин витро процедурите.В схемата са набирани бедни жени от Румъния, Молдова, Украйна и България. Разкрити са случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за което са плащали от 10 хиляди до 45 хиляди евро. Според полицията семейства както от Гърция, така и от чужбина са плащали около 150 хиляди евро за сурогатна майка.В програмата за сурогатно майчинство е имало добре организирана система за посредничество, в която посредници от определени националности, сред които една посредничка от страна от бившия Съветски съюз и една от Румъния, получавали еднократни възнаграждения от 3000 до 5000 евро за осигуряването на всяка бременна жена.В някои случаи имало и допълнително възнаграждение от 1000 до 3000 евро за сътрудничка, която набирала жени от Румъния, като се възползвала от уязвимото им икономическо положение.Освен това, една от посредничките получавала месечно възнаграждение от около 300 евро за "надзора“ на всяка сурогатна майка през цялата бременност, сума, която се плащала от родителите. Същевременно тя получавала втора месечна заплата от клиниката, където се представяла като секретарка, което на практика създавало два паралелни потока на финансиране за едно и също лице.Сурогатните майки, обикновено жени от страни с ниски доходи или гъркини, които са били в особено затруднено финансово положение, са получавали много по-малка сума от тази, която са плащали родителите. От обсъждането на заявлението до раждането, месечното възнаграждение, което мрежата обещаваше на жените, е от 583 до 750 евро. В случаите, когато жените са набирани чрез посредничката от Румъния, компенсацията за жените възлиза на 1000 евро месечно, но родителите плащат 1300 евро, като разликата отива в касите на организацията.На втория етап, тоест след раждането, сурогатните майки получавали еднократно обезщетение, вариращо от 10 000 до 18 000 евро, в зависимост от това дали става дума за едноплодна или двуплодна бременност. Въпреки това, според данните от материалите по делото, в много случаи посредниците са упражнявали натиск за по-ниски суми, като са се възползвали от неблагоприятното положение на жените. Например, има случаи, в които са обещавали 15 000 евро вместо 10 000, представяйки на родителите, че това е "по-изгодна сделка“.