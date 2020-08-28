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|Áúëãàðñêèòå âëàñòè ïîäëîæåíè íà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà â ÅÏ
Òîâà ñúîáùè çà ÁÍÐ æóðíàëèñòúò îò "Áèâîë" Äèìèòúð Ñòîÿíîâ, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî:
"Ïî ìîå ìíåíèå áúëãàðñêèòå âëàñòè áÿõà ïîäëîæåíè íà åäíà íàèñòèíà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà çàðàäè íà÷èíúò, ïî êîéòî ïðîâåæäàò ñúäåáíàòà ðåôîðìà ó íàñ; çàðàäè ëè÷íîñòòà è äåéñòâèÿòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè ëèïñàòà íåãîâèòå äåéñòâèÿ; çàðàäè ëèïñàòà íà ãëàâåí ïðîêóðîð; çàðàäè íåîò÷åòíîñò ïðè íåãîâàòà ôèãóðà; çàðàäè ëèïñàòà íà íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî äà áúäå íàòîâàðåí ñ ðàçñëåäâàíåòî íà åâåíòóàëíè ïðåñòúïëåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè íåÿñíîòèòå, êîèòî èìà îêîëî áúäåùàòà ïðîìÿíà íà Êîíñòèòóöèÿòà, êîÿòî ìíîãî îò ïàíåëèñòèòå îïðåäåëèõà êàòî, ìåêî êàçàíî, “òðåâîæíà"“.
Îò áúëãàðñêà ñòðàíà ó÷àñòâàò âèöåïðåìèåðúò ïî ñúäåáíàòà ðåôîðìà è âúíøåí ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà, çàìåñòíèê ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèðà Ôèëèïîâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äåñèñëàâà Àõëàäîâà.
Â çàñåäàíèåòî ó÷àñòâàò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà è äðóãè åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè. Â ðàçãîâîðèòå ùå ñå âêëþ÷àò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.
Îòáåëÿçàíî å áèëî, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ ïå÷àòíèòå ìåäèè ñå âëîøàâà, êàêòî è, ÷å òå ñà â ñèòóàöèÿ íà ìîíîïîë, òúé êàòî ñå âëàäåÿò îò åäèí îëèãàðõ, êàêòî è òåëåâèçèèòå.
Æóðíàëèñòúò ïðåäïîëàãà, ÷å âúïðîñúò ùå áúäå ðàçãëåäàí ïî-êúñíî íà ïëåíàðíà ñåñèÿ, êàêòî è ÷å êúì Áúëãàðèÿ ùå áúäàò îòïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêà ïî ãëàâàòà "ïðàâîñúäèå" è “âúòðåøåí ðåä“.
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Êîìåíòàðè (9)
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17:41 / 28.08.2020
Ïóòèí: Ðóñèÿ ùå èìà âòîðà âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâèðóñ ïðåç ñåïòåìâð...
15:31 / 27.08.2020
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10:38 / 27.08.2020
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Èçâúíðåäíî: Êàòàñòðîôà íà èçõîäà íà Áóðãàñ îïúíà íåðâèòå íà øîôüîðèòå
10:02 / 28.08.2020
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08:49 / 27.08.2020
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08:57 / 26.08.2020
84-ãîäèøåí øîôüîð áëúñíà êàðíîáàòëèéêà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà
08:47 / 26.08.2020
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09:58 / 26.08.2020
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