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Áúëãàðñêèòå âëàñòè ïîäëîæåíè íà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà â ÅÏ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 17:27 / 28.08.2020Êîìåíòàðè (9)363
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Ñåðèîçíè êðèòèêè ñà áèëè îòïðàâåíè êúì Áúëãàðèÿ íà ïðèêëþ÷èëîòî ïðåäè îêîëî ïîëîâèí ÷àñ çàêðèòî çàñåäàíèå íà ìîíèòîðèíãîâàòà ãðóïà çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, íà êîÿòî áå îáñúäåíà ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ.

Òîâà ñúîáùè çà ÁÍÐ æóðíàëèñòúò îò "Áèâîë" Äèìèòúð Ñòîÿíîâ, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî:

"Ïî ìîå ìíåíèå áúëãàðñêèòå âëàñòè áÿõà ïîäëîæåíè íà åäíà íàèñòèíà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà çàðàäè íà÷èíúò, ïî êîéòî ïðîâåæäàò ñúäåáíàòà ðåôîðìà ó íàñ; çàðàäè ëè÷íîñòòà è äåéñòâèÿòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè ëèïñàòà íåãîâèòå äåéñòâèÿ; çàðàäè ëèïñàòà íà ãëàâåí ïðîêóðîð; çàðàäè íåîò÷åòíîñò ïðè íåãîâàòà ôèãóðà; çàðàäè ëèïñàòà íà íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî äà áúäå íàòîâàðåí ñ ðàçñëåäâàíåòî íà åâåíòóàëíè ïðåñòúïëåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè íåÿñíîòèòå, êîèòî èìà îêîëî áúäåùàòà ïðîìÿíà íà Êîíñòèòóöèÿòà, êîÿòî ìíîãî îò ïàíåëèñòèòå îïðåäåëèõà êàòî, ìåêî êàçàíî, “òðåâîæíà"“.

Îò áúëãàðñêà ñòðàíà ó÷àñòâàò âèöåïðåìèåðúò ïî ñúäåáíàòà ðåôîðìà è âúíøåí ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà, çàìåñòíèê ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèðà Ôèëèïîâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äåñèñëàâà Àõëàäîâà.

Â çàñåäàíèåòî ó÷àñòâàò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà è äðóãè åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè. Â ðàçãîâîðèòå ùå ñå âêëþ÷àò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.

Îòáåëÿçàíî å áèëî, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ ïå÷àòíèòå ìåäèè ñå âëîøàâà, êàêòî è, ÷å òå ñà â ñèòóàöèÿ íà ìîíîïîë, òúé êàòî ñå âëàäåÿò îò åäèí îëèãàðõ, êàêòî è òåëåâèçèèòå.

Æóðíàëèñòúò ïðåäïîëàãà, ÷å âúïðîñúò ùå áúäå ðàçãëåäàí ïî-êúñíî íà ïëåíàðíà ñåñèÿ, êàêòî è ÷å êúì Áúëãàðèÿ ùå áúäàò îòïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêà ïî ãëàâàòà "ïðàâîñúäèå" è “âúòðåøåí ðåä“.



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" Åâðîäåïóòàòè ñà îñúäèëè èçïîëçâàíåòî íà áåñèëêè, êîâ÷åçè è ÷óâàëè çà òðóïîâå ïî âðåìå íà ïðîòåñòèòå â Áúëãàðèÿ. Ïîçèöèÿòà å áèëà èçðàçåíà íà çàñåäàíèåòî íà ïîäêîìèñèÿòà çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà êúì êîìèñèÿòà ïî ãðàæäàíñêè ñâîáîäè, ïðàâîñúäèå è âúòðåøíè ðàáîòè íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, íà êîåòî å ðàçãëåäàíà ñèòóàöèÿòà ïî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Áúëãàðèÿ "
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Ñàéòà çà ðîãàò äîáèòúê ëè å íàé-îáåêòèâíèÿ â Áúëãàðèÿ? Çàùî íå öèòèðàòå íàïðèìåð è "Ìîñêîâñêèé Êîìñîìîëåö" ....
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Áàø ïúê ÁèâîëÚ äà ìè ïðàâè àíàëèç? Íåêà èç÷àêàìå îùå ìàëêî... ðŸ¤£
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Ïðåäïîëàãà, àìà íå å ñèãóðåí ...ðŸ¤”
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Áîæêîâ å ïëàòèë íà ÅÏ è ïðîòåñòèðàùèòå äà ãè êðèòèêóâàò ðŸ˜†
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íî âèå Áèâîëè çíàåòå ñàìî äà ïëþåòå êàòî ñòå ñëåïè äà âèäèòå è äîáðèòå íåùà êîèòî ñà íàïðàâåíè à ñïîðåä âàñ òúïàöè òåçè ïðîòåñòè çàêîííè ëè ñà äà áëîêèðàò äâèæåíèåòî òå è â Ïëîâäèâ ãî áëîêèðàõà íî ïîëèöèÿòà ñè ñâúðøè ðàáîòàòà è âúäâîðè ðåä êàêòî å ïî çàêîí è ïëàòåíèòå òúïàöè áÿõà èçðèòàíèíå çíàì êàêâî îùå Áîðèñîâ è íå ãè èçìåòå è â ñîôèÿ
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Ïóòèí: Ðóñèÿ ùå èìà âòîðà âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâèðóñ ïðåç ñåïòåìâð...
15:31 / 27.08.2020
Óáèåöúò íà Äæîí Ëåíúí ïîëó÷è 11-è îòêàç çà ïîìèëâàíå
14:33 / 27.08.2020
Êëèåíò íàìóøêà ñåðâèòüîð â ãúðäèòå çàðàäè íàïðàâåíà çàáåëåæêà çà ...
13:17 / 27.08.2020
Áúëãàðêà îò Èñïàíèÿ ñúñ ñìðàçÿâàù ðàçêàç çà ñèòóàöèÿòà ñ COVID-19...
13:08 / 27.08.2020
Ðàòêî Ìëàäè÷: Íå àç çàïî÷íàõ âîéíàòà, íå àç íàïðàâèõ ïëàí çà íàïà...
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12:13 / 26.08.2020
Èçâúíðåäíî: Êàòàñòðîôà íà èçõîäà íà Áóðãàñ îïúíà íåðâèòå íà øîôüîðèòå
10:02 / 28.08.2020
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08:49 / 27.08.2020
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08:57 / 26.08.2020
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08:47 / 26.08.2020
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09:58 / 26.08.2020
Ñèìåîíîâ: Ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, àêî óãàæäàìå íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè
14:16 / 27.08.2020
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