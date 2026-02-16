Ground News.
"Срутването на "Арката на влюбените“ в Сант-Андреа, в района на Мелендуньо, провинция Лече, е следствие от климатичните промени, които сериозно засягат нашия регион, и привлича вниманието към крехкостта и постоянното развитие на нашите брегови линии: емблематични ландшафти, които днес се променят по-бързо, отколкото в миналото“, се отбелязва в съобщението.
Съветникът по инфраструктура и мобилност на региона Апулия Рафаеле Пиемонтезе отбелязва, че това е загуба на "колективната памет, ландшафта и идентичността“. Той също така отбелязва ускоряването на разрушителните природни процеси, предизвикани от климатичните промени, и призовава за навременни мерки за предотвратяване на подобни случаи.
"Бури опустошават Италия": Популярна туристическа атракция на Адриатическо море се срути
©
Още по темата
/
Ужас в Португалия
12.02
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Още от категорията
/
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нови въпроси около смъртта на Епстийн
16:57 / 13.02.2026
Над 450 000 домакинства във Франция остават без ток след бурята "...
13:58 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.