Бурята ''Йоханес'' удари Швеция със силни ветрове и снеговалежи, оставяйки над 40 000 домакинства без ток. Според метеоролозите бурята се разпространява бързо и се очаква ветровете да се усилят през идните дни, предава blue News.

Бурята започна през нощта на 27 декември от север, с много силни ветрове, като за по-голямата част от Швеция бяха издадени жълти и оранжеви предупреждения за времето, според местния портал Expressen.

"Вятърът ще продължи да се усилва и скоро ще имаме поривисти ветрове в районите, където са издадени оранжеви предупреждения. Най-висока сила ще бъде следобед, докато ще се успокои малко през вечерта и нощта“,  предупреди метеорологът Кьел Лунд.