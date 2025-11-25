CBS News, позовавайки се на американски служител.
Според източникът украинското правителство се е съгласило с мирното предложение, за да спре войната, разгърната от Русия.
"Украинците са се съгласили на мирно споразумение“, заявява служителят пред CBS News.
Той добавя: "Има някои незначителни детайли, които трябва да бъдат решени, но те са се съгласили на мирно споразумение.“
Телевизионният канал припомня, че по-рано стана известно, че министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е пристигнал в Абу Даби (ОАЕ) за преговори с руската делегация.
"Оставаме много оптимистично настроени“, допълва служителят.
Според него Дрискол също е "оптимист“.
"Надяваме се скоро да получим отговор от руснаците. Всичко се движи бързо“, подчертвава източникът пред журналистите.
Припомняме, че на 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха преговори в Женева, Швейцария, за мирен план за прекратяване на войната. В съвместното изявление на страните се съобщи, че делегациите са подготвили актуализиран рамков документ за мирно споразумение.
На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е бил намален от 28 на 19 точки след разговори между украинската и американската делегация в Женева.
На 25 ноември секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Рустем Умеров заяви, че делегациите на САЩ и Украйна са "постигнали общо разбирателство по ключовите условия на споразумението, обсъдено в Женева“. Според него Киев сега чака европейска подкрепа и се готви за посещението на Зеленски в САЩ тази седмица, за да се споразумеят за последните детайли с президента на САЩ Доналд Тръмп.
