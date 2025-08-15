ЗАРЕЖДАНЕ...
|CNN за президентските самолети на Тръмп и Путин: Руският самолет технически е с по-нов дизайн
Руският президент Владимир Путин току-що слезе от силно модифициран Илюшин Ил-96, основният самолет във флота на руския президент.
Военизираният Boeing 747 на президента Доналд Тръмп, известен като Air Force One, когато той е на борда, пристигна малко по-рано.
И двата са четиримоторни, широкофюзелажни реактивни самолети, въпреки че руският самолет технически е с по-нов дизайн.
Наблюдателите и тракерите на самолети бяха оживени в петък, когато руският самолет кацна в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, за да зърнат рядко руския президентски самолет.
FlightAware показва, че полетът на Путин е бил изпълнен като "Специален летателен отряд Россия 539“ от руското летище Магадан. Сайтът за проследяване на полетите показва, че е отнело около четири часа полет, за да стигне до Аляска.
