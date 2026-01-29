Reuters, позовавайки се на изявление на Carlyle.
На 29 януари концерн "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. Изключение ще бъдат активите на компанията в Казахстан.
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
По-късно компанията съобщи, че споразумението не е изключително и зависи от изпълнението на няколко условия. За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Компанията "Лукойл", освен в Русия, е представен в 27 държави. В 10 държави компанията реализира проекти в областта на проучването и добива. Сред тях са Азербайджан, България, Египет, Мексико и ОАЕ.
През есента на 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу "Роснефт'' и "Лукойл''. След това последната обяви продажбата на своите чуждестранни активи.
Carlyle обяви условията за сделката с "Лукойл"
