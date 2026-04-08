Цените на петрола се понижиха значително, след като американският президент Доналд Тръмп обяви 2-седмично примирие в Близкия Изток, показват справки на световните борси.

Най-популярният сорт "Брент" спадна с над 13% до 94$ за барел.

Цената на "черното злато", търгувано на американския пазар, се понижи с около 14 на сто до 96$, след като вчера беше над 100$ за барел.

Според анализаторите, условното споразумение между Вашингтон и Техеран е изненадало търговците, което обяснява рязкото понижение на цените на петрола.