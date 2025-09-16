ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цената на златото скача, а бижутерите са в безизходица
Цената на златото за грам започна деня с повишение, търгувайки се на ниво от 4 892 лири. След като достигна рекордно високо ниво от 4 900 лири сутринта, цената на златото за грам се повиши за кратко, след което падна до 4 892 лири. Вчера, в съответствие с покачването на цените на златото, цената на грам злато затвори деня на ниво от 4 885 лири, което е увеличение с 0,8%.
Докато един грам злато е поскъпнал с 0,2% и е на 4892 лири, четвърт злато се продава за 8194 лири, а републиканското злато се продава за 33 026 лири.
Въпреки че официалните цени за грам злато изглежда са 4892 лири, съобщава се, че грам злато е бил търгуван за 5000 лири на Капалъ чарши. Продажната цена на грам 24-каратово злато се е повишила до 5080 лири, докато продажната цена на грам 22-каратово злато се е повишила до 4880 лири.
Рекордно високите цени на златото повлияха на предпочитанията за пазаруване на потребителите, особено по време на сватбения сезон. Докато в предишни години гривни, бижута от пълно злато или комплекти бижута бяха по-често купувани, по-високите цени доведоха до изместване към по-малки парчета и артикули, които могат лесно да бъдат обменени за пари в брой. Сега купуването на две гривни вместо пет или инвестирането в инвестиции, които лесно могат да бъдат обменени за пари в брой, става все по-популярно.
Бижутерите казват, че продажбите са намалели поради покачващите се цени и че пазарната активност произтича до голяма степен от хора, които искат да осребрят златните си наличности. Това е особено подхранвано от онези, които обменят златото си в пари, за да си купят къща или кола.
