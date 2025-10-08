ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Цената на златото удари нов рекорд
Спот цената на златото нарастваше с 0.7% до 4 011.18 долара за тройунция по-рано днес. Фючърсите на метала в САЩ с доставка през декември се повишиха с 0.7% до 4 033.40 долара за тройунция.
Традиционно златото се разглежда като актив за съхранение на стойност в нестабилни времена. Цената му е нараснала с 52% от началото на годината, след като през 2024 г. се повиши с 27%.
"Има толкова много вяра в тази търговия в момента, че пазарът ще търси следващото голямо кръгло число, което е 5 000 долара за тройунция, като Фед вероятно ще продължи да понижава лихвите“, заяви пред Reuters независимият търговец на метали Тай Уонг.
"Ще има някои препятствия по пътя, като трайно примирие в Близкия изток или Украйна, но основните двигатели на търговията, огромният и нарастващ дълг, диверсификацията на резервите и по-слабият долар е малко вероятно да се променят в средносрочен план.“
Смесица от фактори в основата на поскъпването
В основата на поскъпването на метала е смесица от фактори, в това число очаквания за намаляване на лихвените проценти, продължаваща политическа и икономическа несигурност, солидни покупки от централните банки, приток на средства към борсово търгувани фондове за злато и слабият долар.
Днес спирането на работата на правителството на САЩ навлиза в седмия си ден. То отложи публикуването на ключови икономически показатели, принуждавайки инвеститорите да разчитат на вторични, неправителствени данни, за да преценяват времето и обхвата на понижението на лихвите от Федералния резерв, пише darik. Инвеститорите в момента предвиждат намаление с 25 базисни пункта на заседанието на Фед този месец, като се очаква допълнително понижение с 25 базисни пункта през декември.
В допълнение, политическите сътресения във Франция и Япония също повишиха търсенето на злато, които е считано за актив-убежище.
"Страхът от пропускане на възможността“ също стимулира поскъпването, казват анализатори. "Това, което виждаме сега, е, че инвеститорите купуват злато, въпреки високата му цена, и това допълнително усилва движението нагоре“, заяви пред Reuters анализаторът на UBS Джовани Стауново.
Спот цената на среброто се повиши с 0.5% до 48.03 долара за тройунция, платината поскъпна с 2.2% до 1 653.21 долара за тройунция, а паладият се покачи с 1.3% до 1 355.32 долара.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контр...
10:21 / 07.10.2025
МВнР предупреждава българите в Румъния
17:14 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета