Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Цените на горивата в Турция скачат тази нощ
Автор: Илиана Пенова 16:13Коментари (0)185
©
Колебанията в цените на суровия петрол Brent са повлияли на цените на горивата. Очаква се цените на дизела да се увеличат с 2,05 лири за литър, считано от полунощ тази вечер. Очаква се цените на бензина да останат непроменени.

Колебанията в цените на суровия петрол сорт Brent продължават да оказват влияние върху пазара на горива, пише Нaberler.com.

Суровият петрол Brent се търгува на цена от 68,93 долара, което е спад от 0,30%, и е загубил приблизително 8% от стойността си от началото на годината. Тази нестабилност на международните пазари се отразява на цените на бензиностанциите в Турция, било то чрез повишения на цените или отстъпки.

Цената ни дизела се повишава с 2.05 лири

Според последните развития, очаква се цените на дизела да се повишат с 2,05 лири за литър, считано от полунощ тази вечер. Цените на бензина в момента не са променени.

Според текущите цени, дизелът, който в момента се продава на средна цена от 52,21 лири в Истанбул, ще се повиши до 54,26 лири след увеличението на цената. Цените на бензина ще останат непроменени на 52,89 лири в Истанбул, 53,68 лири в Анкара и 54 лири в Измир.

Текущи цени

Истанбул (европейска страна)

Бензин 52,89 TL

Дизел: 52,19 лири

Пропан-бутан: 26,51 лири

Истанбул (Анадолска страна)

Бензин: 52,69 турски лири

Дизел: 52.03 TL

Пропан-бутан: 25,88 лири

Анкара

Бензин: 53,68 TL

Дизел: 53,15 лири

Пропан-бутан: 26,40 лири

Измир

Бензин: 54,00 TL

Дизел: 43,48 лири

Пропан-бутан: 26,33 лири

Адана

Бензин: 54,56 TL

Дизел: 54.06 TL

Пропан-бутан: 26,89 лири

Цените на петрола се определят от много фактори, включително баланса между търсенето и предлагането, глобалните икономически перспективи, решенията за производство от страните от ОПЕК+ и геополитическите развития. Колебанията в обменния курс на долара също играят съществена роля за въздействието на тези цени върху вътрешния пазар.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:27 / 03.09.2025
Огромна инфлация в наша съседна страна
11:49 / 03.09.2025
Какви оръжия показа Си на парада в Пекин?
11:30 / 03.09.2025
Паркът в град Средец ще бъде изцяло обновен
11:21 / 03.09.2025
"Докато заговорничат срещу САЩ": Тръмп изпрати сърдечни поздрави ...
08:44 / 03.09.2025
Нова екокатастрофa в Черно море заради Русия
21:04 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия Антоанет Пепе заведе три от децата си при бившия
14:16 / 01.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Актуални теми
Български национален отбор по футбол
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
Съединението и празник на Пловдив
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: