Times of Israel.
Изданието отбелязва, че няма официално потвърждение на съобщението за смъртта на Хаменей.
Няколко минути преди съобщението за вероятната смърт на Хаменей Channel 12 заяви, че според оценката на Израел Хаменей "най-малко е пострадал“ и че тази оценка се основава не на сателитни снимки, които показват, че президентският комплекс на Хаменей е разрушен, а на информация от неназовани източници.
Преди това бе съобщено, че скоро се очаква обръщение от Хаменей. Телевизионният канал заяви, че ако това е така, обръщението е било записано предварително.
Channel 12 също така заяви, че днешните удари са нанесли "много значителни щети“ на ръководството на иранския режим и неговите военни командири.
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
©
Още по темата
/
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
16:06
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
12:56
Още от категорията
/
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа
24.02
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека се появи и в неизтеглени партиди
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.