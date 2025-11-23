Часовникът на семейната двойка, загинала при потъването на пътническия лайнер "Титаник“ през 1912 г., бе продаден на търг за рекордната сума от 1,78 млн. паунда (2,33 млн. долара). Това показват резултатите от търга, проведен от аукционната къща "Хенри Олдридж и син“ (Henry Aldridge and Son) в град Дивайзес в английското графство Уилтшир.Златният джобен часовник на фирмата Jules Jurgensen е принадлежал на германско-американския предприемач Исидор Щраус, съсобственик на най-голямата американска верига универсални магазини Macy's. Той пътувал на лайнера със съпругата си Ида. След като "Титаник“ се сблъскал с айсберг и започнал да потъва, Щраус отказал да заеме място в спасителната лодка, решил да сподели съдбата на другите хора на кораба. Ида също отказала да се спаси, решила да загине заедно със съпруга си, за когото била омъжена 41 години. Мястото в спасителната лодка те отстъпили на камериерката си.Историята на последните минути от живота на Исидор и Ида Щраус е включена във филма "Титаник“ на Джеймс Камерън от 1997 г. Те са изобразени седнали заедно в каютата, която се пълни с вода.Тялото на Исидор Щраус е намерено от спасителния екип заедно с вещите, които са при него, включително часовника му. В крайна сметка те са предадени на наследниците му. Тялото на Ида не е намерено.