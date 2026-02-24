Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи видеообръщение по повод четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, в което спомена събитията от първите дни на войната, жертвите на руската агресия, силата на украинските войници и народа като цяло, а също така показа бункера на улица "Банкова" (сградата на президентството в Киев), откъдето се обажда на световните лидери."Днес се навършват точно четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. И това всъщност говори много за нашата съпротива, за това как Украйна се бори през цялото това време. Зад тези думи стоят милиони наши хора. Зад тези думи стои голяма смелост, много тежка работа, издръжливост и дълъг път, който Украйна изминава от 24 февруари“.Във видеото Зеленски показва дългите коридори и кабинети на бункера, в който се намира той и стотици други хора, където "се провеждаха ежедневни срещи с военните, телефонни разговори, търсеха се решения“."Нашите хора не вдигнаха бяло знаме, а защитаваха синьо-жълтото. И окупаторите, които мислеха, че тук ще ги посрещнат с цветя, видяха опашки пред военните комисариати. Нашите хора избраха съпротивата. И нашите войници – те стояха твърдо, а цивилните защитаваха градовете, защитаваха нашите села, улици, дворове, обикновени хора, абсолютно, с жива стена спираха колоните с техника. И всички заедно подсказваха на заблудилата се Русия единствения верен път“, припомня Зеленски събитията от първите дни на войната.Зеленски спомена първите жертви в Буча, Ирпен, Бородянка, Мариупол."Мъжете не воюват така. Хората не постъпват така. Украинците няма да забравят това. И нека тези кадри бъдат видяни от всички, на които не им тежи на съвестта, които все още подават ръка на руското зло и все още купуват петрол от Путин“, отбелязва президентът на Украйна."Скъпи хора! Силата, която ни държи през всичките тези години, сте вие, нашите хора. Нашето съпротивително движение сте вие. Украинци. Украинските жени. Всеки, който не се предава... Искам да благодаря на всеки, които носят на раменете си независимостта. На всеки воин – за силата. На вашите родители, деца, съпруги, съпрузи – за издръжливостта. Благодаря на всички, които с труда си правят Украйна по-силна... Гордея се с вас. Вярвам във всеки от вас. Във всички, към които без никакво преувеличение имам честта да се обръщам: великия народ на велика Украйна“, отбелязва президентът.