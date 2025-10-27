Четирима български граждани са обвинени в оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж, след като през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. са открити 35 червени отпечатъка от длани върху стената на мемориала. Тези символи предизвикаха широко осъждане и бяха възприети като акт на антисемитизъм, псаха тогава The Jerusalem Post и The Local France. Делото трябва да започне в края на този месец, съобщиха властите през септември предПрез юли 2024 г. българските власти задържаха трима мъже, свързани с крайнодесни групи, по подозрение за участие в този акт. Един от тях бе екстрадиран във Франция през септември същата година. Други двама бяха задържани в България и Хърватия.Френският прокурор Лоре Беку определи този случай като част от поредица опити за дестабилизация, целящи да "сеят смут“ и "да създадат разединение“ сред френското население. Обвинените твърдяха, че са били подбудени от четвърти участник.Тази акция привлече вниманието на френския президент Еманюел Макрон, който осъди нападението, заявявайки, че "Републиката, както винаги, ще остане непоклатима пред лицето на отвратителния антисемитизъм“.