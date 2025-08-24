ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
На мястото на инцидента веднага са пристигнали пожарникари, полиция и планински спасители.
23-годишен мъж, който е бил ранен, е бил взет с медицински хеликоптер.
Отделът за извънредни ситуации информира, че четирима от общо пет души, на възраст между 20 и 23 години са починали, след като превозното им средство паднало в пропаст.
Изясняват се причините, довели до инцидента.
Още новини от Международни новини:
Затварят пътя за Гърция за 20 дни
17:49 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:46 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
09:40 / 23.08.2025
Автобус с 52-ма туристи катастрофира в Ню Йорк, петима души са за...
08:49 / 23.08.2025
Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
23:05 / 22.08.2025
Показаха още един дизайн за новите български евромонети
23:04 / 22.08.2025
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
10:52 / 22.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
