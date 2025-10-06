ЗАРЕЖДАНЕ...
|Циклонът "Барбара" удари Гърция с проливни дъждове и бури
Според Националната метеорологична служба времето ще остане нестабилно почти през цялата седмица, като бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море.
В понеделник и вторник вятърът ще се засили значително, достигайки до 8 по скалата на Бофорт — на север над Йонийско море и на запад над южната част на Егейско море, пише tovima.com.
Температурите ще паднат рязко, като през нощта ще достигнат едноцифрени стойности в северните райони, докато дневните максимални температури ще се движат около 20°C.
Властите в Гърция предупреждават туристите да не влизат в морето по време на бурята. Шофирайте внимателно, пътувайте с изправни автомобили, апелират полицаите.
