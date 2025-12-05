The Independent.
Сривът засегна голяма част от интернет потребителите по света: X, по-рано известен като Twitter, Substack, Canva и други уебсайтове не функционираха . Това включва и Down Detector, уебсайт за проследяване, който показва сривове по целия свят.
Някои сайтове, които се оказаха засегнати от голяма прекъсване на работата миналия месец, не бяха засегнати сега, като британската медия допуска, че са станали по-малко зависими от Cloudflare, в това число и ChatGPT.
Проблемите възникват само две седмици и половина, след като Cloudflare беше засегнат от сериозни проблеми, които го оставиха офлайн в продължение на часове.
Компанията предлага уеб инфраструктурни услуги, които захранват едни от най-големите уебсайтове в света.
Cloudflare се срина! Отново много сайтове бяха засегнати
©
Още от категорията
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ужас в Гърция
09:31
САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите ...
19:46 / 04.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
17:03 / 04.12.2025
Тази жена оцеля 17 дни сама в джунглата със счупен крак
16:15 / 04.12.2025
Рзследване: Путин е одобрил атаката с "Новичок" в Солсбъри
14:54 / 04.12.2025
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
22:56 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.