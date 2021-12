Д-р Дженифър Раф: Скъпи родители, вас ви лъжат!

© "В светлината на скорошните епидемии от варицела и други болести, предотвратими с ваксини, и отказът на антиваксърите да признаят този проблем, реших, че е крайно време за тази публикация.



Скъпи родители, вас ви лъжат", пише д-р Дженифър Раф, професор по антропогия от Университата в Канзас.



"Хората, които твърдят, че защитават интересите на вашите деца, всъщност излагат живота и здравето им на риск.



Казват, че морбили не е смъртоносно заболяване.



Но то е.



Казват, че варицелата не е кой знае какво. Но тя може да бъде.



Казват, че грипът не е опасен. Но той е.



Казват, че не е толкова страшно децата да се разболеят от коклюш. Но всъщност е.



Казват, че ваксините не са толкова ефективни в превенцията на болестите. Но животът на 3 милиона деца бива спасен всяка година чрез ваксинация, а 2 милиона умират от заболявания, предотвратими чрез ваксиниране ежегодно.



Казват, че "природната инфекция“ е по-добра от ваксината. Но грешат.



Казват, че ваксините не са стриктно проверени за безопасност. Но ваксините биват подложени на много повече тестове от всяко друго лекарство. Това проучване например показва безопасността и ефективността на пневмококовата ваксина при над 37 868 деца.



Казват, че лекарите не признават, че ваксините имат странични ефекти. Но страничните ефекти са добре известни и, освен в много редки случаи, – съвсем незначителни.



Казват, че ваксината за МПР (морбили, паротит, рубеола) причинява аутизъм. Но това не е вярно. (Въпросът дали ваксините причиняват аутизъм постоянно е обект на изследвания и всички те доказват, че ваксините нямат такъв ефект.)



Казват, че тимерозалът във ваксините причинява аутизъм. (Тимерозал е консервант, съдържащ живак, бел.пр.) Но това не е вярно и освен това след 2001 г. в повечето ваксини тимерозал не се използва.



Казват, че алуминият във ваксините (адювант, компонент на ваксината, който засилва имунната реакция на тялото) е вреден за децата. Но децата консумират повече алуминий с кърмата отколкото поемат от ваксините. За да навреди, нивото на алуминий трябва да е далеч по-голямо.



Казват, че Системата за Проследяване на Страничните Ефекти от Ваксините (Vaccine Adverse Events Reporting System) доказва, че те са опасни. Но не е така.



Казват, че имунизационният календар е прекалено натоварващ за детската имунна система. Но той не е.



Казват, че ако децата на другите хора са ваксинирани, няма нужда да ваксинират своето.



Това е най-възмутителният аргумент, който съм чувала. Първо, ваксините не винаги са сто процента ефективни, така че е възможно дори ваксинирано дете да се зарази, ако е в контакт с болестта. Нещо повече, има хора, които не могат да бъдат ваксинирани, защото имат имунен дефицит, или са алергични към определен компонент. Тези хора разчитат на тъй наречения стаден имунитет да ги предпази. Хората, които отказват да ваксинират децата си срещу заразните болести излагат на риск не само собствените си деца, но и чуждите.



Казват, че "природните“, "алтернативни“ лечения са по-добри от научно-обоснованите медикаменти. Но те не са.



Истината е, че ваксините са едно от най-големите постижения в интерес на общественото здраве и едно от най-важните неща, които можете да направите, за да предпазите детето си.



Знам каква реакция ще получа от страна на антиваксърите. Тъй като не могат да спорят със солидните научни факти в подкрепа на ваксините, те ще твърдят, че работя за Големите фармацевтични компании (което не е истина и никога не съм работила за тях.) Ще кажат, че не съм учен (а аз съм). И ще кажат, че съм "Агент 666“ (което не знам точно какво е, но съм убедена, че не съм).



Никое от тези обвинения не е истина, но така реагират антиваксърите, защото нямат реални факти, които да подкрепят каузата им. Някъде дълбоко в душата си те го осъзнават и се опасяват, че ще бъдат разкрити, затова нападат вестителя, а не вестта.



Защо ви лъжат? Някои го правят за лична изгода, за да продадат алтернативните си лекарства, след като ви наплашат с традиционната медицина. Убедена съм, че много антиваксъри имат искрени добри намерения и вярват, че ваксините са наистина вредни. Но както един астрофизик каза наскоро: "Хубавото на науката е, че казва истината, независимо дали вярвате в нея или не.“ В случая с антиваксърите, това не е успокоително. Добрите им намерения няма да спрат микробите да се развиват и да вредят на хората, а посланието им, че ваксините са вредни има фатални последици. В САЩ има вече няколко епидемии от заболявания, предотвратими с ваксини, заради неваксинираните деца.



Само в едно отношение ще отправя към вас същото послание като антиваксърите:



ОБРАЗОВАЙТЕ СЕ.



Но докато те имат предвид: "Четете уебсайтовете, които подкрепят нашата позиция“, аз ви предлагам да проучите какво твърди научната общност. Научете как работи имунната система. Прочетете историята на заболяванията преди ваксините, говорете с възрастни хора, които са израсли по времето, когато полиомиелитът, морбили и другите вируси не са могли да бъдат предотвратени. Прочетете как се разработват ваксините и как работят. Прочетете за Андрю Уейкфийлд и как докладът му за връзката между ваксината МПР и аутизмът бе оттеглен и той изгуби лекарските си права. Прочетете многобройните, мащабни проучвания на връзката между аутизма и ваксините… които не са открили нищо подобно. (А можете да прочетете и проучването на действителната причина или причини на аутизма, на което антиваксърите не помагат особено).



Може би ви се струва доста работа, а научните доклади са трудни за четене. Но прочитът на научни статии е умение, което можете да овладеете. Ето един чудесен източник как да оценяте медицинската информация по интернет, а освен това написах и инструкция за хора, което не са учени как да четат и разбират научна литература. Дължите на децата си, на себе си да проучите задълбочено този въпрос. Не разчитайте на някой непознат по интернет да ви каже какво да правите. (Дори и на мен!). Прочетете научните изследвания, за които съм дала линкове и говорете с педиатъра си. Въпреки всичко, което твърдят антиваксърите, няма защо да се страхувате от ваксините. По-скоро трябва да се страхувате от това, което ще се случи без тях.



Автор: д-р Дженифър Раф,



професор по антропогия от Университата в Канзас



Превод: блог “Мама Нинджа"



Dear parents, you are being lied to. – Violent metaphors