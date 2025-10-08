ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
Преди това Тръмп беше фиксиран върху арктическия остров, самоуправляваща се датска територия, пълна с огромни залежи от до голяма степен недобити редки земни материали, и отказа да изключи изпращането на войски или използването на икономически натиск за завладяването му.
През последните месеци той е направил малко, ако изобщо е правил, публични изявления за Гренландия, като вниманието му сякаш се е насочило към други теми. Но отсрочката е само временна, каза Фредериксен във вторник.
"В момента изглежда далеч. Може би има усещането, че можем да си отдъхнем“, заяви Фредериксен при откриването на датския парламент. Но: "Но няма да можем.“
Тя добави, че населението на Гренландия от 60 000 души все още живее в страх от американско превземане.
"Представете си какво е да живеете в едно от малките селища по крайбрежието... когато най-силната суперсила в света говори за вас като за нещо, което може да се купи, като нещо, което може да се притежава, като нещо, което трябва да се има“, каза още тя.
"Независимо какво ще се случи, ние подкрепяме Гренландия в определянето на собственото ѝ бъдеще. И няма да бъдем заплашвани или сплашвани да направим нещо, което очевидно е погрешно“, съобщи Фредериксен.
След агресивните опити на Тръмп, Гренландия се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и други партньори като бастион срещу Вашингтон и се готви да подпише партньорство за важни минерали с Обединеното кралство.
Министърът на външните работи на острова, Вивиан Моцфелд, заяви пред POLITICO през май, че Гренландия е заинтересована от проучване на търговски партньорства със "съмишленици“ и разкритикува Тръмп за дрънкането му с оръжия.
Гренландският премиер Дженс-Фредерик Нилсен ще се обърне към Европейския парламент в Страсбург в сряда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 133
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Цената на златото удари нов рекорд
09:34 / 08.10.2025
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контр...
10:21 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета