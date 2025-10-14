ЗАРЕЖДАНЕ...
Дерматолог каза какво провокира псориазиса и как се лекува
©
"Преди 15 години беше доказано, че псориазисът засяга и някои вътрешни системи. Заболелите могат да развият проблеми със ставите, сърцето, панкреаса и при много рядък случай с очите", обясни дерматологът доц. д-р Весел Кантарджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.
По думите му, колкото по-рано се започне адекватна терапия, възможността за съпътстващи заболявания намалява.
Според него ненавременното диагностициране и неадекватната терапия може да доведат до невъзможност за извършване на адекватни движения с ръцете.
Фактори, които провокират заболяването
Доц. д-р Кантарджиев отбеляза, че причините за развитие на заболяването са различни - обвиняват се някои бактерии, вируси или гъби. Стресът, прекомерната употреба на алкохол и тютюнопушенето също са сред възможните причини за развитие на псориазис.
На въпрос има ли хора, които са предразположени към заболяването, дерматологът подчерта, че най-голям е шансът за развитие между 15 и 25-годишна възраст - при генетична предразположеност, и между 40-60 години - при които се смята, че причината за заболяването са външни фактори.
"Лечението на псориазис през 2025 г. не е проблем", категоричен е доц. д-р Кантарджиев.
Още от категорията
/
Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи от 110 държави, сред тях и българи
08.10
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръща...
22:26 / 13.10.2025
Милиони шофьори съдят автомобилни гиганти за манипулирани тестове...
14:04 / 13.10.2025
Google Maps с нова функция на много по-високо ниво
12:17 / 13.10.2025
Заложникът с българско гражданство Матан Ангрест е вече на свобод...
11:36 / 13.10.2025
ХАМАС освободи втората група заложници
11:19 / 13.10.2025
Тръмп пристигна в Израел, докато продължава освобождаването на за...
10:02 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.