ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Десетки хиляди протестират в Анкара против репресиите срещу турската опозиция
Очаква се съдът да се произнесе утре дали да обяви за невалиден конгреса на Републиканската народна партияот 2023 г. поради предполагаеми процедурни нередности. Това може да преобразува партията, да разтърси финансовите пазари и да повлияе на датата на общите избори, насрочени за 2028 г. Съдът може също да отложи решението.
На живо бяха показани кадри на тълпи, скандиращи за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган, докато развяваха турски знамена и партийни знамена.
В речта си на митинга в неделя лидерът на РНП Йозгюр Йозел, заяви, че правителството се опитва да се задържи на власт, като подкопава демократичните норми и потиска несъгласието след победите на опозицията в местните избори през изминалата година.
Йозел призова също така и за предсрочни общи избори.
"Този случай е политически. Обвиненията са клевети. Нашите другари са невинни. Това, което се прави, е преврат – преврат срещу бъдещия президент, срещу бъдещото правителство. Ние ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме“, заяв
Правителството твърди, че съдебната система е независима и отрича наличието на политически мотиви.
Арестът на кмета на Инстанбул Екрем Имамоглу през март предизвика най-големите протести в страната от десетилетие насам, при които стотици хиляди излязоха по улиците. Недоволството в Турция доведе до краткотрайно, но рязко понижение на лирата и други турски активи.
В писмо, изпратено от затвора и прочетено на митинг в Анкара, Имамоглу написа, че правителството се опитва да предопредели изхода от следващите избори, като изключва легитимните си конкуренти. Той също така обвини правителството, че подкопава демокрацията чрез политически мотивирани съдебни действия и други усилия за потискане на несъгласието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно Земетресение удари Гърция
09:00 / 15.09.2025
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:52 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, д...
10:59 / 13.09.2025
Мощен трус от 7.4 по Рихтер удари Камчатка, обявена е опасност от...
08:39 / 13.09.2025
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
22:01 / 12.09.2025
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозря...
17:30 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета