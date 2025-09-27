© Село Димчево празнува днес. От 10:00 часа, празникът ще започне с народни борби, които са неизменна част от традициите на населеното място.



Програмата ще продължи вечерта от 17:00 часа с дегустация на кулинарни произведения. Инициативата е под надслов "По рецептите на баба – сладко и солено“.



В 18:30 часа стартира традиционният празничен концерт, а от 21:30 часа жителите и гостите на Димчево ще имат приятната възможност да се насладят на нестинарски игри.



Празникът ще завърши с тържествена заря. Той се организира от Кметство Димчево, НЧ "Просвета 1928“, с подкрепата на Община Бургас.