Директорът на Gunvor подава оставка след изявленията на САЩ за връзки с Русия
©
От Gunvor Group твърдят, че предложението за изкупуване на акциите от мениджмънта е било направено от ръководството на компанията на общо събрание още през 2022 г. Според изявлението, в съвета на директорите и изпълнителния комитет на Gunvor вече няма да влизат нито членове на семейството на Торнквист, нито техни представители. При това компанията ще продължи да няма външни собственици, подчертават от пресслужбата.
"Настъпи подходящото време за такава промяна. Смяната на поколенията е в разгара си и ние разполагаме с финансовата сигурност и лидерските качества, необходими за по-нататъшното развитие на нашата глобална стратегия. Нашата цел е да запазим водещата си роля на надежден и конкурентоспособен участник на световния енергиен пазар – днес и в бъдеще“, коментира Педерсен.
На 30 октомври "Лукойл" съобщи, че Gunvor е предложила да изкупи чуждестранните му активи, които руската компания е решила да продаде след налагането на санкции от САЩ. Впоследствие обаче Gunvor се отказа от сделката.
Още по темата
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км...
18:12 / 30.11.2025
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол...
15:16 / 30.11.2025
Червен код за време в Гърция
20:01 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
14:43 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.