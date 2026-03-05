анализ на мюнхенския институт ifo.
Приблизително 1,7% от вноса извън ЕС преминават директно през Ормузкия проток. Този брой е много по-нисък в сравнение с други морски контролни точки.
Анализът показва, че за ЕС въздействието на блокада върху петрола и газа би било значително по-изразено за блока, тъй като приблизително 6,2% от суровия петрол и 8,7% от вноса на втечнен природен газ (LNG) от ЕС (от държави извън ЕС) преминават през Ормузкия проток.
"Цифрите показват, че основният риск от блокада на Ормузкия проток за ЕС остава ескалацията на конфликта, което – особено чрез цените на петрола и газа – би могло да има значителни отрицателни последици за световната икономика. Блокадата на Ормузкия проток би могла значително да ограничи износа на петрол от държавите от Персийския залив, разположени западно от протока. Като цяло тези страни са изнесли над една пета от световния суров петрол през 2024 г. Само Китай доставя голяма част от вноса си на суров петрол от тези държави. Следователно блокадата би могла да има отрицателно въздействие върху китайската икономика и, чрез интеграцията на глобалните вериги за създаване на стойност, да стимулира глобалната инфлация", се казва още в анализа.
По думите на финансовият и икономически анализатор Юлиан Войнов, който бе гост в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС основният губещ от цялата ситуация ще бъде Иран. Анализаторът подчерта, че над 90% от външната търговия на страната минава през Ормузкия проток.
До какво може да доведе блокадата на Ормузкия проток за ЕС?
©
Още по темата
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:36
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Още от категорията
/
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Младенов: Успешно са прехванати три балистични ракети
15:59 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.