|Докторите на това място вече таксуват пациентите си допълнително за задаване на въпроси
Някои здравни клиники в САЩ вече налагат допълнителни такси на пациентите, ако те задават въпроси извън обхвата на рутинния си годишен преглед, пише WCPO, цитиран от bTV.
"Моля, имайте предвид, че могат да се начислят допълнителни такси, ако по време на годишния ви преглед се обсъждат въпроси извън разумни рамки на редовния преглед“, гласи табела в клиника в Синсинати, Охайо.
"Имах някои въпроси, които не зададох, защото не разбирах какво означава тази табела“, споделя Уитни Дарнел, пациент а клиниката.
Според Дарнел, лекарят й е обяснил, че табелата цели да държи годишните прегледи в разумни рамки и да предотвратява забавяния за други пациенти.
Тя допълни, че предупреждението я е накарало да се колебае дали да обсъди здравословните си проблеми.
