Американският президент Доналд Тръмп отправи поредни заплахи към Иран чрез социалната си мрежа TruthSocial.

Там милиардерът написа, че "Цяла една цивилизация ще изчезне тази вечер".

""Цяла една цивилизация (персийската) ще изчезне тази вечер, за да не се върне никога повече. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Въпреки това, сега, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно, КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години на изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран", е текстът на цялата му публикация.

Той постави ултиматум на Техеран да отвори Ормузкия проток до 20:00 часа във вторник източно американско време (03:00 часа в сряда българско време б.а.).