People.
"Обикновено не ми липсват думи, защото обикновено се справям много добре“, заявява 47-годишният Доналд-младши по време на обявяването. "Искам да благодаря на Бетина за тази една думичка: "Да“. “
След това Андерсън изрази собствените си впечатления, като заяви: "Това беше един незабравим уикенд. Ще се омъжа за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ви.“
Доналд Тръмп-младши беше женен за Ванеса Тръмп, с която бяха заедно 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Те имат пет деца: Кай, на 18 години, Доналд III, на 16 години, Тристан, на 14 години, Спенсър, на 13 години, и Клое, на 11 години.
Доналд Тръмп-младши обяви годежа си с Бетина Андерсън
©
Още по темата
/
Публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:34 / 15.12.2025
Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради ру...
15:43 / 15.12.2025
В ЕП е постъпило искане за сваляне на имунитета на евродепутата И...
15:34 / 15.12.2025
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчести...
14:04 / 15.12.2025
Доц. Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен ф...
12:20 / 15.12.2025
EMA одобри седем нови лекарства
11:43 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.