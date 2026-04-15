Aмериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ''отваря Ормузкия проток завинаги. Той направи това чрез публикация в социалната мрежа Truth Social , цитирана от

''Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток завинаги. Правя го и за тях - и за целия свят. Тази ситуация никога повече няма да се повтори'', написа милиардерът.

Според Тръмп, Китай от своя страна се е съгласил да не доставя оръжие на Техеран.

''Те се съгласиха да не изпращат оръжия в Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, приятелски, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много ефективно! Не е ли това по-добре от това да се борим??? Но запомнете, можем да се борим много добре, ако се наложи - много по-добре от всеки друг“, подчерта Доналд Тръмп в своята публикация.