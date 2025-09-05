Доналд Тръмп сменя името на Пентагона

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди Министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерството на войната", известяват от BBC.



Очаква се той да подпише изпълнителна заповед днес (5 септември), с която Министерството на отбраната ще използва новото име като вторична титла, а министърът на отбраната Пийт Хегсет ще бъде известен като "министър на войната".



Тръмп многократно е повдигал идеята за промяна на името, твърдейки, че САЩ са имали "невероятна история на победи" в двете световни войни под предишното име на ведомството, пишат още от британската медия.



Той също така изрази оптимизъм, че законодателите ще подкрепят подобна промяна.



"Сигурен съм, че Конгресът ще се съгласи, ако имаме нужда от това. Дори не мисля, че имаме нужда от това", посочи президентът миналата седмица. "Но ако имаме нужда от това, съм сигурен, че Конгресът ще се съгласи".



Пентагонът, който ръководи въоръжените сили на САЩ, е наследник на Военното министерство, създадено за първи път като агенция в Кабинета през 1789 г. и съществувало до 1947 г.



Отговорността за създаването на изпълнителни отдели е на Конгреса на САЩ, което означава, че ще е необходима поправка, за да се промени законно името на министерството.



Преименуването бележи 200-ата изпълнителна заповед, подписана от президента, откакто е встъпил в длъжност.



Въпреки че преименуването беше донякъде очаквано, то идва непосредствено след като Китай представи редица нови оръжия, дронове и друга военна техника в мащабен парад, който мнозина интерпретираха като ясно послание към САЩ и техните съюзници.



Росица ЧИНОВА