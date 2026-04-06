В неделя, 5 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има голям шанс за постигане на мирно споразумение с Иран до вторник, 7 април, предава Axios.

Американският лидер отбеляза, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър водят интензивни преговори с Техеран, които ''вървят добре''.

''Има голям шанс за това (постигане на споразумение), но ако не постигнат сделка, ще взривя всичко'', предупреждава Тръмп. Това беше неговият отговор на въпрос от репортери относно възможността за постигане на споразумение с Иран до 7 април.

На 5 април Доналд Тръмп обеща да проведе ''ден на електроцентралата'' и ''ден на моста'' в Иран на 7 април, ако Техеран не се съглаи на условията за мир. Той отново подчерта, че ''ад очаква'' Техеран, ако правителството на страната не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа.

На 2 април американският президент заяви, че САЩ ще нанесат мощни удари срещу Иран през следващите две до три седмици, връщайки го в ''каменната ера''. Той добави, че на Съединените щати им е нужно още малко време, за да отворят Ормузкия проток и да започнат да транспортират петрол през него.