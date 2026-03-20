Възстановяването на повредените съоръжения за преработване и втечняване на природен газ в Рас Лафан в Катар може да отнеме 5 години, пише в съобщение държавната енергийна компания Qatar Energy. Според разчетите сумата, необходима за всички ремонти и пропуснатите ползи за Доха може да надхвърли 20 милиарда долара на година.

Проблем, обаче, ще бъдат доставките по дългосрочните договори на Катар с държави от Европа и Азия. Ударите са намалили капацитета на износ на природен газ със 17%. Министърът на енергетиката на страната Саад Шерида Ал-Кааби заяви, че ударите са атакували глобалната енергийна сигурност и стабилност.

Ракетите на Иран са поразили две от линиите за втечняване и товарене на природен газ, които са били съвместно предприятие с американската компания Exxon Mobile, а също така съоръжения, разработени съвместно с британската Shell.

Освен износа на втечнен природен газ, ще бъде засегната и продажбата на вторични продукти като сяра и хелий.  

текст: Милен Кандарашев