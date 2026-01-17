Доживотен затвор за българка, убила и заровила партньора си в Гърция
©
Жената от България е призната за виновна в убийството на 58-годишния си партньор Константинос Сиамитрас, чието тяло тя погребала в двора на дома им в Лептокария, Пиерия.
Престъплението е извършено през септември 2024 г., но е разкрито 5 месеца по-късно, когато 35-годишната жена посочва мястото на погребението на партньора си.
През целия период тя е отричала всякаква връзка с изчезването му, което е декларирала пред полицията, докато през февруари следващата година не е била призована да даде нови показания пред властите и тя си е противоречила.
В защитата си пред съда, 35-годишната жена твърди, че не е имала намерение за убийство, заявявайки, че всичко се е случило след спор. Защитата ѝ твърди, че смъртта е резултат от телесна повреда, причинена от небрежност, и също така поиска на обвиняемата да бъде наложено намаление на присъдата поради хроничната ѝ употреба на вещества.
Твърденията ѝ обаче бяха отхвърлени от съдиите, които приеха предложението на прокуратурата и я признаха за виновна в непредумишлено убийство в спокойно психическо състояние, без да признаят смекчаващи вината обстоятелства. При тези обстоятелства 35-годишната жена се върна в затвора... доживот.
Михалис Сиамитрас, бащата на жертвата, коментира пред Newsit:
"Тази жена беше осъдена, но синът ми няма връщане назад. Злото е сторено и няма връщане назад.
Сега в съда видях убийцата, която се държеше така, сякаш не е извършила престъпление. Трудното е за нас, които сме изостанали“.
Още от категорията
/
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голям срив в социалната мрежа X
20:22 / 16.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
20:40 / 16.01.2026
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на ...
14:39 / 16.01.2026
Мачадо се срещна с Тръмп, даде му Нобелова си награда за мир
10:18 / 16.01.2026
Иран отвори въздушното си пространство
21:08 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:05 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.