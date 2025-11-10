Доживотен затвор за мъж, изнасилил и убил майка си
Престъплението е разкрито през юли 2022 г. в Ксирохори, Солун , като осъденият отдава деянието на консумация на алкохол. "Бях уморен да се грижа за нея, не можех да го понеса повече“ са първите му думи, когато е арестуван от полицията.
Съдът го призна за виновен в непредумишлено убийство, изнасилване, телесна повреда на уязвимо лице, домашна телесна повреда и кръвосмешение, без да признае никакви смекчаващи вината обстоятелства, вследствие на което се връща в затвора. На първа инстанция той е осъден на доживотен затвор плюс 21 години затвор, съобщава Kathimerini.
Според съдебномедицинските заключения, 62-годишният мъж е ударил възрастната жена по главата със стъклена бутилка, стъпвал е по гърдите ѝ и след това я е удушил. Според същите заключения, по възрастната жена са открити следи от сексуално насилие, за които е установено, че са нанесени преди убийството ѝ.
Полицейското разследване разкрива, че 24 часа след престъплението, извършителят, който е признал вината си, се е втурнал да погребе безжизненото тяло на 84-годишната без участието на погребален дом. Той също така е заплашил брат си, че ще претърпи същата съдба като майка им, ако го издаде в полицията.
В пледоарията си 62-годишният мъж, с анамнеза за психични заболявания и алкохолна зависимост, призна за убийството, но отрече да е имал сексуални отношения с майка си. "Бях пиян, бях пил много - една бутилка. Психичното ми състояние беше ужасно, не разбирах какво правя. Всичко се беше стоварило върху мен. Не ги ударих, нито майка ми, нито брат ми. Само се карах с тях. Обичах майка си. Не съм я изнасилвал“, каза той пред съда.
Що се отнася до това, което е предшествало удушаването , той обяснил, че жертвата го е помолила да пие вода и след като той е легнал да спи, тя е продължила да говори. "Тя беше настоятелна“, подчерта той, като поиска намаляване на присъдата поради консумация на алкохол - искане, което беше единодушно отхвърлено.
