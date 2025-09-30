Новини
Доживотна присъда за двама българи убили лекар в Крим
Автор: Борислава Благоева 17:02
©
Апелативният съд на Гърция осъди двама българи на доживотен затвор за убийството на лекар на остров Крит. Убийците са съпругата на жертвата и нейния любовник, предава Сnn.gr.

Българката е била омъжена за известен кардиолог. Двамата живеели на Крит, имали и малко дете.

45-годишната българката е поддържала интимни отношения с 44-годишен полицай в България, става ясно от разследването по случая. Двамата подсъдими решават да убият съпруга ѝ, за да наследят неговото богатство. Кардиологът беше прострелян пред частната си клиника и умира на място.

Съобщения по мобилните телефони на двамата доказват, че заедно са организирали убийството. В началото на разследването обвиняемите отричаха, но вината им за умишлено убийство бе доказана.

Според гръцките адвокати доживотната присъда е рядкост в страната, особенно на майка с дете. Съдът отне и родителските права на българката и предаде детето на роднините на убития лекар.








